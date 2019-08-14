امراة تقتل “عجوزتها” بطعنة سكين بمجاز الصفاء في قالمة

اهتز ، صبيحة اليوم الأربعاء، سكان بلدية مجاز الصفاء في ولاية قالمة، على وقع جريمة شنعاء، راحت ضحيتها عجوز تبلغ من العمر 65 سنة.

العجوز تلقت طعنة سكين من قبل زوجة ابنها، أردتها جريحة بعين المكان، قبل تحويلها الى المستشفى بوشقوف، اين تم اجراء عملية مستعجلة لكنها فارقت الحياة.

و حسب المعلومات المتوفرة لـ “النهار”، فإن الجريمة وقعت أثناء قيام المشتبه فيها بقتل العجوز، بعملية تقطيع كبش العيد ووقع شجار لفظي بينهما تطور بسرعة البرق الى عراك.

أسفر الشجار إلى إصابة العجوز بطعنة سكين أردتها جثة هامدة تسبح في بركة من دمائها قبل تحويلها إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة.

من جهتها مصالح الدرك الوطني وعقب تلقيها الخبر سارعت إلى عين المكان وفتحت تحقيق أمني معمق والإستماع إلى المشتبه فيها في الجريمة التي تبقى غامضة الى حد الساعة و التحقيق وحده الدي سيكشف كامل التفاصيل .