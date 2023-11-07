امراة مهددة بالحبس بعد قيامها بوضع السحر داخل مكتب محامي بشراقة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة عشية اليوم الثلاثاء تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 100 الف دج. غرامة مالية نافذة لسيدة في العقد الرابع من العمر”ب.ع”. بعد قيامها بوضع سحر داخل مكتب محامي. انتقاما منه كون انه كان خصمها في قضايا كانت متابعة بها امام المحاكم.

كما رصدتها كاميرات المراقبة الموجودة داخل مكتب المحامي بشراڨة وهي تقوم بممارسة طقوس السحر و الشعوذة.

و اضافت هيئة الدفاع الضحية المحامي ان زوج المتهمة اعترف بما قامت به زوجته في محاضر سماعه امام الضبطية القضائية. انه قام بتوصيلها الى ذلك المكتب.

و طالبت هيئة دفاع الضحية امام اعتراف المتهمة التي تغيبت اليوم عن جلسة محاكمتها في محاضر سماعها.

و التمست هيئة الدفاع دينار رمزي تعويض عن الضرر الذي لحق بالمحامي ،فيما حددت القاضي تاريخ 21 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية.