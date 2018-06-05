امراة وابنتها الجامعية ضمن شبكة سرقت مليار سنتيم من مكتب بريد في البيض

الأمن يفك لغز سرقة مكتب بريد أولاد يحيى

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية لأمن ولاية البيض، بعد عملية بحث وتحري، من كشف خيوط سرقة المليار سنتيم، أياما قبل رمضان، من بريد أولاد يحيى في ولاية البيض.

عناصر الفرقة وبعد تتبع أثار المشتبه فيهم وتحليل البصمات، تمكنوا من كشف خيوط القضية، حيث تبين أن عملية السرقة قامت بها مجموعة متكونة من 7 أشخاص من بينهم امرأتان، وهما سيدة وبنتها الجامعية المتهمتين بإخفاء أشياء مسروقة وعدم التبليغ عن جناية السرقة.

مصالح الأمن أوقفت المتورطين في القضية وحجزت سيارة من نوع “كومبيس” اشترتها المجموعة بالأموال المسروقة، كما تم استرجاع 180 مليون سنتيم المتبقية من الأموال المسروقة في انتظار الكشف عن باقي تفاصيل القضية.