امراتان ضمن شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالكوكايين في وهران

تمكنت عناصر من فرقة قمع الإجرام، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية والأمن الحضري 17 في عمليتين متفرقتين من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة.

وحسب ذات الجهة الأمنية، تتكون هذه الجماعة الإجرامية، من خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 36 سنةن من بينهم مسبوق قضائيا وامراتين ببلدية عين التركن إلى جانب توقيف مروج أقراص مهلوسة.

يأتي هذا بعد استغلال لمعلومات، تفيد بنشاط الشبكة في ترويج المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين والأقراص المهلوسة، أين تم حجز 38 غ من الكوكايين، 563غ كيف معالج و458 قرصا مهلوسا من نوع كيتل’ بريقابالين وريكابلين ومبلغ مالي يقدر باكثر من 11 مليون سنتيم، إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة.