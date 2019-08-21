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امطار رعدية على المناطق الداخلية الوسطى والشرقية من السادسة مساء إلى غاية التاسعة ليلا

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امطار رعدية على المناطق الداخلية الوسطى والشرقية من السادسة مساء إلى غاية التاسعة ليلا
بقلم م .فيصل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الاربعاء من تساقط امطار رعدية على المناطق الداخلية الوسطى والشرقية.

وحسب بيان ذات المصالح تساقط الأمطار سيكون بداية من السادسة مساء إلى غاية التاسعة ليلا من نهار اليوم الأربعاء.

مضيفا أن الولايات المعنية هي : تبسة خنشلة باتنة المسيلة الجلفة والاغواط.

كما نبهت الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية على المناطق الجنوبية وهي ادرار وتمنراست.

والذي سيكون بداية من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل من نهار اليوم الأربعاء.

ومن المرتقب أن تكون كمية الأمطار تتراوح مابين 10الى15 ملم.


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