أمطار ورعود في هذه المناطق

ستشهد المناطق الجنوبية، اليوم الخميس، أجواء مغشاة جزئيا على منطقة بشار وشمال الصحراء. كما ستعرف رعود بداية من الظهيرة مع أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

وتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بالمناطق الشرقية، سحب عابرة تكون كثيفة أحيانا، محملة ببعض الأمطار على المناطق الساحلية والداخلية. واضافت المصالح ذاتها، أن الأجواء ستتحسن تدريجيا أواخر النهار. أما على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تكون الأجواء مغشاة جزئيا مع تسجيل رعود منعزلة أواخر النهار.

وأشار الديوان، أن الطقس سيكون من صافي إلى قليل السحب على المناطق الساحلية والداخلية على الهضاب العليا الوسطى. ومن المرتقب تشكل بعض السحب بداية من الظهيرة تكون مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة أواخر النهار، قد تؤدي إلى تساقط الأمطار.

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وستتراوح ما بين 26 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 25 إلى 34 درجة على المناطق الداخلية. وما بين 32 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

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