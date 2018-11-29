امـــرأة تــدس المخــدرات في جيــب زوجهــا بمســاعــدة ابنها للتخلص منه وإدخاله السجن!

أقدمت المسماة «ب.ن» البالغة من العمر 44 سنة، وابنها المدعو «ب.ز» البالغ من العمر 21 سنة، على دسّ كمية من الكيف المعالج بجيب سترة زوجها المدعو «ب.أ» وإخطار عناصر الأمن بعدها قصد القبض عليه وسجنه.

جاءت هذه التصريحات خلال التحقيق مع المتهم، بعد توقيفه متلبسا بحيازة سيجارتين محشوتين بالكيف المعالج قدر وزنها بغرامين كانتا بالجيب الداخلي لسترته، مدعيا أن زوجته وضعت تلك الممنوعات بمعية ابنه الذي قام بشرائها من جيرانه المدمنين، والهدف هو التخلص منه والزج به في السجن.

المتهم وبعدما واجه زوجته وابنه بأقواله خلال جلسة المحاكمة، اعترفا بما جاء على لسانه وصرحا أن حياتهما معه أصبحت مستحيلة وأن أفعاله والطريقة العنيفة التي يعاملهما بها جعلتهما يفكران في هذه الحيلة للتخلص منه ولو مؤقتا، مبديان ندمهما على ما فعلاه.

وأوضحت الزوجة وابنها أن حالتهما النفسية والاجتماعية الصعبة أثرت كثيرا على أسلوب تفكيرهما ومعيشتهما، في حين التمس ممثل الحق العام بعد سماعه لتصريحات جميع الأطراف بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق المتهم، في حين أجلت المحكمة الفصل في القضية إلى جلسة لاحقة.