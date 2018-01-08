امــــرأة و«لوسهــــا» يقطّعــــان طفلــــة إلــــى أجــــزاء ويرميـــــــان جثتهــــــــا في «الزيـڤــــــــو»!

جريمة قتل بشعة وشهادات صادمة لزوج المتهمة تتابعونها سهرة هذا الأربعاء في «ما وراء الجدران»

سيناقش برنامج «ما وراء الجدران» الذي يبثّ على قناة «النهار»، سهرة يوم الأربعاء المقبل، قضية صادمة تتعلق بجريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها طفلة لا تتجاوز الخمس سنوات، بعد أن أقدم الجانيان على تقطيع جسدها الصغير إلى أجزاء صغيرة ووضعها في كيس قمامة ورميها في البالوعات.

سينقل برنامج «ما وراء الجدران» للزميلة عائشة بوزمارن، سهرة هذا الأربعاء، بداية من الساعة التاسعة والنصف مساءً، شهادات حيّة وصادمة يرويها زوج المتهمة عن الجريمة، تضع العقل في الكف، وذلك بعدما أنهى فترة عقوبته في السجن لمدة خمس سنوات، حيث اتهم زوجته بقتلها قائلا: «مرتي تسلخ وتذبح لكباش وحدها!».

وحسب محاضر النيابة، فقد قامت زوجة المعني بقتل أحد قريباته الطفلة البريئة التي تقطن معهم في نفس «الحوش» بولاية المسيلة، وهذا بالتواطؤ مع شقيقه المحكوم عليه بالمؤبد، بسبب اكتشاف الطفلة الضحية وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وشقيقه، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، مؤكدا بأنه لا وجود لزنا المحارم، مدافعا عن شقيقه ضدّ زوجته.

وفي تفاصيل الجريمة البشعة، فقد تعرضت طفلة لا يتعدى عمرها الخمس سنوات، إلى جريمة قتل شنعاء بغير ذنب، حيث لم يكتفِ الجانيان بقتلها، بل قاما بتقطيع جسدها الصغير إلى قطع صغيرة ووضعها في أكياس، ليتم رميها في البالوعات بغرض طمس آثار الجريمة. هي قصة مليئة بالأسرار والمكائد، كانت ضحيتها البراءة التي لا تفرّق بين الصالح والطالح، ستتعرفون على تفاصيلها سهرة هذا الأربعاء حصريا على تلفزيون «النهار».