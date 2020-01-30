امن بطيوة يطيح بمجرم متورط في جريمة قتل بارزيو في وهران

ألقى امن دائرة بطيوة بوهران، القبض على مجرم خطير، محكوم عليه غيابيا بالمؤبد، تورط وشقيقه الذي يقبع بالسجن بجريمة قتل.

وراح ضحية الجريمة شخص، تم الاستيلاء على سيارته “هيليكس”، قبل الاعتداء عليه، بعدة طعنات خنجر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

العملية تمت استغلالا لمعلومات، تفيد قيام جماعة أشرار ينتمي اليها المتهم، وشريك له بزرع الرعب وسط سكان احدى أحياء أرزيو.

حيث يقوم هؤلاء بالاعتداء على قاطني الحي وسلبهم ممتلكاتهم، حيث تم وضع خطة محكمة التنفيذ بعد ترقب تحركاته.

وتمت الاطاحة به، وضبط بحوزته اسلحة بيضاء من نوع سيوف، وكمية من الكيف المعالج والاقراص المهلوسة.