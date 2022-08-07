امن تبسة يوجه نداءً للجمهور

وجه امن ولاية تبسة نداء للجمهور ضد شخص إنتحل صفة راقي مزيف استعمل 7 حسابات فايسبوكية للنصب على ضحاياه.

واصدرت شرطة تبسة تصدر اليوم بيانا حول راقي مزيف استعمل 7 حسابات فايسبوكية للنصب على ضحاياه.

كما نشرت شرطة تبسة صورة الر اقي المزيف وطلبت من كل شخص تعرض للنصب والاحتيال من قبل المسمى /باهي إبراهيم الذي يستعمل عدت حسابات الكترونية لشبكة فايسبوك والمسماة 01 – الشيخ التبسي 02- إبراهيم باهي 03- الشيخ صحراوي بن محمد براهمي 04- براهيم صحراوي الشيخ 05- Brahim Bahi 06- Bahi Bahi 07- Zahraa housni Ahmed MOSLLAM هذه الصفحات تستعمل للنصب والاحتيال بدعوى المعالجة الروحية.

كما تطلب ذات المصالح نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، أو يمكنه إفادة التحقيق الابتدائي المفتوح في قضية الحال، التقرب إلى التقرب من مقر الأمن الحضري الخامس لترسيم شكواه.