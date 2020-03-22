امن تيبازة في حملة مراقبة وتطبيق قرار غلق المحلات التجارية

قامت مصالح أمن ولاية تيبازة بمعية أعوان المراقبة وقمع الغش التابعيين لمديرية التجارة بتيبازة بحملة مراقبة المحلات التجارية المعنية بالغلق.

حملة مراقبة وتطبيق قرار غلق مست كل من المقاهي، الفنادق والأسواق الجوارية بالولاية.

العملية وحسب رئيس خلية الاعلام بمديرية امن ولاية تيبازة جاءت في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.

وهذا للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العليا في مجال إحترام قوانين الجمهورية والقواعد المقررة في مجال الحماية من انتشار فيروس.