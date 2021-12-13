امن عنابة يفكك شبكة لترويج المخدرات ويحجز 18 كغ من “الزطلة”

وضعت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات لناحية الشرق حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تروج المخدرات،

وتنشط هذه الشبكة عبر عدة ولايات من شرق الوطن، هذا وأسفرت العملية عن حجز قرابة 18كغ من المخدرات نوع (راتنج القنب الهندي).

بالإضافة الى توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين26و 40سنة، وحجز 3 سيارات سياحية و8 هواتف نقالة.

واتخذت ذات المصلحة إالإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.