امن عنابة ينظم عملية إيواء ونقل الأشخاص بدون مأوى لمراكز الرعاية

نظمت مساء اليوم، مصالح أمن ولاية عنابة بالتنسيق مع مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية عنابة و الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري وجمعية الإحسان، عملية إيواء للأشخاص بدون مأوى، على مستوى أحياء الولاية.

وذكرت مصالح أمن عنابة في بيان تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه، أنه في إطار مساعي مواجهة وباء كورونا وتوفير الظروف الملائمة للحد من انتشاره .

وتحقيق اهداف الحجر الصحي، بإحترام التدابير الوقائية من الاصابة بهذا الفيروس.

حيث تم تنظيم عملية ايواء للاشخاص بدون مأوى، واللذين تم تحويلهم لمركز الايواء.

فيما التكفل بثلاثة آخرين من طرف جمعية الغفران، وتقديم الرعاية الصحية لهم.