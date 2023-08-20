امن عنابة يوقف شخصين ويحجز قرابة 60 كغ من الكبد والكلى المجمدة

أوقفت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، شخصين (23 و40 سنة) مشتبه فيهما في قضية تهريب بضاعة أجنبية محظورة، الغش في مواد غذائية ذات مصدر حيواني مخصصة للاستهلاك البشري .

وتعود وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى الفرقة مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في التهريب والاتجار في اللحوم والأحشاء (كبد و كلى ) ذات مصدر حيواني، تتخذ من أحد المساكن بأحد الأحياء الشعبية، مكانا لترويجها وإعادة توضيبها.

الضبطية القضائية وبتاريخ 2023/08/15، وبالتنسيق مع مختلف الشركاء في الميدان، قامت بمداهمة المسكن العائلي.

أين عثر بداخله على كمية معتبرة من مادة الكبد والكلى المجمدة، معبأة داخل علب كرتونية مخزنة في 03 ثلاجات، حيث أسفرت العملية عن توقيف شخصين (23 و 40 سنة).

كما تم حجز 40.65 كلغ من الكبد المجمد، 13.55 كلغ من الكلى المجمدة، ميزان إلكتروني من الحجم الكبير، حافظ برودة، سكين من الحجم الكبير سجل يحتوي على حسابات خاصة بمعاملات مالية.

أين تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.