امن عين تموشنت يحجز 15 كلغ من الكيف المعالج و يوقف شخصان

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت بحر هذا الأسبوع ، من توقيف شخصان ينشطان في مجال الإتجار بالمخدرات مع ضبط 15 كغ من المخدرات .

التحريات التي باشرها محققو ذات الفرقة ، توجت بتحديد هوية المشتبه فيها و رصد تحركاتهما و توقيفهما داخل المركبة سياحية و حجز - 15 كغ من المخدرات (القنب الهندي )و مركبة سياحية كانت تستعمل في نقل السموم.

و بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم عناصر الشبكة أمام النيابة المختصة إقليميا.