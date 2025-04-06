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امن عين تموشنت يحجز 15 كلغ من الكيف المعالج و يوقف شخصان

بقلم كمال بوعزة عبيد
امن عين تموشنت يحجز 15 كلغ من الكيف المعالج و يوقف شخصان
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تمكنت عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت بحر هذا الأسبوع ، من توقيف شخصان ينشطان في مجال الإتجار بالمخدرات مع ضبط 15 كغ من المخدرات  .
التحريات التي باشرها محققو ذات الفرقة ، توجت بتحديد هوية  المشتبه فيها و رصد تحركاتهما و توقيفهما داخل المركبة سياحية و حجز - 15 كغ من المخدرات (القنب الهندي )و مركبة سياحية كانت تستعمل في نقل السموم.
و بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم عناصر الشبكة أمام النيابة المختصة إقليميا.
رابط دائم : https://nhar.tv/Z8CI1
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