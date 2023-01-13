امن عين تموشنت يوجه نداء حول مشتبه فيه في قضايا الاحتيال والنصب عن طريق الشعوذة

وجهت مديرية أمن ولاية، عين تموشنت نداء للجمهور حول مشتبه فيه في قضايا الاحتيال والنصب عن طريق الشعوذة.

وطبقا لنص المادة 17 من قانون إجراءات الجنائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى عين تموشنت “تنهي مصالح أمن ولاية عين تموشنت إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر بالصور المدعو “ق.ش”. أنه مشتبه تورطه الاحتيال والنصب عن طريق الشعوذة.”

وجهت المديرية أمن ولاية، عين تموشنت نداء للجمهور، حول 3 أشخاص مشتبه بهم في قضايا نصب واحتيال في البليدة. كما جاء في بيان الشرطة “تنهي مصالح أمن ولاية البليدة، ممثلة بأمن دائرة بوفاريك، أن الأشخاص الظاهرين بالصور المدعوين “ق.س”،”ب.خ” و”س.س”. “أنهم مشتبه تورطهم في قضايا نصب واحتيال”.

وبهذا لصدد توجه ذات المديرية نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف التقدم إلى مقر أمن ولاية عين تموشنت أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية”. “لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.”