امن قسنطينة يوقف شخصين ويحجز ازيد من 5000 قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة ، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و30 سنة ، لتورطهما في قضية حيازة ونقل المؤثرات العقلية أجنبية المنشأ بصورة غير مشروعة لغرض البيع باستحضار مركبة ذات محرك.

وقائع القضية تعود لتمكن عناصر الشرطة بذات الفرقة من توقيف مركبة مشبوهة على متنها شخصين على مستوى حي بن الشرقي ، بإخضاع المركبة لعملية المراقبة الأمنية تم ضبط كيس بلاستيكي يحتوي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 5264 كبسولة من دواء بريغابالين 300 ملغ أجنبية المنشأ.

وعلى الفور تم تحويلهما الى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومواصلة للتحقيق تم استصدار إذن من الجهات القضائية المختصة، الناص على تفتيش مسكنيهما العائلي، نتائج التفتيش كانت إيجابية أين تم العثورعلى كمية من الأدوية الصيدلانية موجهة للمتاجرة غير المشروعة، والمتمثلة في 54 قلم لدواء الأنسولين.

وبعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان ، تم تقديمهما أمام النيابة المحلية.