امن ولاية تبسة يسترجع 950 قطعة معدنية اثرية تعود للحقبة الرومانية

تمكنت فرقة البحث والتحري “bri “لامن تبسة، من وضع حد لشبكة اجرامية منظمة تتكون من 4 اشخاص ينشطون في التهريب والمتاجرة بالموروث الثقافي.

وجاءت العملية على أثر استغلال معلومات مفادها تخطيط جماعة اجرامية منظمة لبيع قطع معدنية ذات قيمة تاريخية من مختلف الاحجام والاشكال، حيث توصل محققو فرقة البحث والتدخل من الكشف عن هوية المشتبه فيهم.

وتوقيفهم مع حجز 950 قطعة معدنية اثرية تاريخية تحمل كتابات ورموز مختلفة تعود للحقبة الرومانية.

ليتم تقديم المشتبه فيهم امام النياية المختصة اقليميا، عن قضية حيازة ونقل وعرض وبيع دون وجه حق لقطع اثرية تابعة للموروث الثقافي في اطار جماعة اجرامية منظمة.