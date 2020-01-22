امن وهران يحجز أكثر من 8 كلغ كيف ويسترجع 4 سيارات

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل 1 التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الايقاع بجماعة أشرار مختصة في نقل وترويج المخدرات.

وتم على إثر هذه العملية، حجز اكثر من 8 كلغ من الكيف، 4 مركبات و 10 هواتف نقالة، الى جانب مبلغ من عائدات الترويج يقدر ب 12500دج.

العملية التي تم فيها توقيف 4 متورطين تتراوح اعمارهم ما بين 23 الى 34 سنة تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيامهم بنقل هذه السموم باستعمال مركبات بعد وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيفهم وبعد إخضاع المركبة للتفتيش تم حجز المخدرات.

واستكمالا للتحقيقات وبموجب اذن بتمديد الاختصاص والتفتيش تم توقيف باقي عناصر الشبكة واسترجاع مركبيتن و10 هواتف نقالة ليتم تم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدالة.