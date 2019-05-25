امن وهران يسترجع 39 تلفاز محل سرقة عن طريق الاحتيال

تمكنت عناصر من فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات التابعة للفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن وهران، من استرجاع 39 تلفاز محل سرقة عن طريق النصب والاحتيال، ضد تاجر.

كما تم توقيف المتورط في القضية، البالغ من العمر 43 سنة، الذي تمكن من الاستيلاء على 41جهاز تلفاز من نوع LG، أجهزة كهرومنزلية متمثلة في 40جهاز قياس32 بورصة، جهاز واحد قياس65 بورصة، وثلاجة لقيمة مالية تتجاوز 180مليون سنتيم.

وهي العملية النوعية التي تمت بناء على شكوى تقدم بها التاجر الضحية، حيث وبعد تحقيقات وتحريات معمقة وبتمديد الاختصاص إلى اقليم مدينة تلمسان، تم توقيف المتورط واسترجاع المسروقات.