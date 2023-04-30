امن وهران يطيح بشبكة تهريب الحراڨة عبر الشواطئ الصخرية

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

عمليات الحرڨة التي كانت تتم انطلاقا من احدي الشواطئ الصخرية متورط فيها 7 أشخاص أحدهم محل بحث من طرف العدالة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و45 سنة.

وقد أسفرت التحقيقات الأمنية وعمليات الترصد استغلالا لمعلومات عن توقيف المتورطين وحجز قارب مطاطي، محرك خاص بالقارب ذي قوة 60حصان، 3 خزانات من البنزين، بطارية خاصة المحرك، 6 براميل بنزين، أقنعة سوداء اللون، كمية من الأقراص المهلوسة من نوع اكستازي، مصباح ليلي ومعدات أخرى تستعمل في الهجرة السرية.