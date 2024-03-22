اميرة بريطانيا كايت مديلتون تعلن اصابتها بالسرطان

بعد أسابيع من القلق، والغموض خرجت أميرة ويلز كايت مديلتون أخيرا عن صمتها. حيث أعلنت في مقطع فيديو إصابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيميائي. وخضعت زوجة الأمير ويليام لعملية جراحية في البطن فيجانفي الماضي، وهي عملية “ناجحة” ولكن تم اكتشاف السرطان بعدها.

وأوضحت أن “الفحوصات كشفت عن وجود مرض السرطان”، مضيفة أنها “الآن في بداية العلاج الكيميائي”.

تقول كيت في الفيديو: “لقد كانت صدمة كبيرة بالطبع، وقد بذلنا أنا وويليام كل ما في وسعنا لمعالجة هذا الأمر وإدارته بشكل خاص من أجل عائلتنا الصغيرة”.

وتابعت أميرة ويلز: “لقد استغرقنا بعض الوقت لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بالطريقة التي تناسبهم، ولطمأنتهم بأنني سأكون بخير”.

وتقول كيت ميدلتون: “أنا في حالة جيدة وأتحسن كل يوم من خلال التركيز على الأشياء التي ستساعدني على الشفاء”.

وتتابع: “نحن الآن بحاجة إلى الوقت والمساحة والخصوصية بينما أنهي علاجي. أفكر أيضًا في جميع الأشخاص الذين تأثرت حياتهم بالسرطان (…) لا تفقدوا الإيمان أو الأمل، أنتم كذلك”.