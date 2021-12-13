ام البواقي: إنقاذ عائلة من 7 افراد اختنقوا بالغاز بعين البيضاء

تمكن اعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين البيضاء من انقاذ عائلة من سبعة افراد. بعد تعرضهم للإختناق بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة. وذلك مساء يوم الإثنين بالمكان المسمى حي 750 سكن بمدينة عين البيضاء.

وحسب خلية الإعلام لمديرية الحماية المدنية بام البواقي فإن المصابين بحالات ضيق التنفس اثر الإختناق. تتراوح اعمارهم بين 36 و28 سنة بينهم رضيعة تبلغ من العمر اسبوعين واربعة اطفال.

فيما تم اسعافهم جميعا في عين المكان وتحويلهم بواسطة اسعافات الحماية المدنية الى مستشفى عين البيضاء .

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نجت عائلة تتكون من أربعة أفراد بولاية قالمة من الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون CO ليلة البارحة.

العائلة التي تقيم بحي رابح شغيب ببلدية قالمة تدخل لإنقاذها المركز المتقدم للحماية المدنية. بدعم من الوحدة الرئيسية للحماية في حدود الساعة العاشرة ليلت و 45 دقيقة.

وقد تمكن أفراد الحماية المدنية من إنقاذ رجل يبلغ 62 سنة وكذا إمرأة تبلغ 60 سنة وأخرى حامل تبلغ 29 سنة تعرضوا لصعوبة في التنفس

إلى جانب رضيع من جنس أنثى تبلغ عام حالتها عادية.

تم إسعاف أفراد العائلة من طرف مصالح الحماية المدنية ونقلوا بواسطة 02 سيارتي إسعاف إلى مستشفى الحكيم عقبي.

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