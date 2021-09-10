أم البواقي.. احتراق 6 حافلات للنقل المدرسي بحضيرة بلدية سوق نعمان

افادت خلية الإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية ام البواقي ان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسوق نعمان مدعمة بوحدة عين مليلة تدخلت في بعد ظهر يوم الجمعة عقب نشوب حريق في 6حافلات للنقل المدرسي داخل حضيرة البلدية بهلول الهادي ببلدية سوق نعمان .

واضاف ذات المصدر ان الحادث ان شخصا يبلغ من العمر 38 سنة اصيب بصعوبة التنفس تم اسعافه و تحويله بواسطة اسعافات الحماية المدنية الى مستشفى سوق نعمان فيما احترقت كليا 4 حافلات للنقل المدرسي حريق جزئي لحافلين اثنتين كما مكن تدخل الحماية المدنية من انقاذ عدد كبير من الجرارات والشاحنات والسيارات

هذا وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا لتحديد ملابسات الحريق .