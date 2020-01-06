ام البواقي: الشرطة تحجز 341 كلغ من أحشاء وأطراف البقر الفاسدة

أحبطت عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي على مستوى الحاجز الأمني بأم البواقي محاولة تسويق كميات معتبرة من أحشاء واطراف البقر غير صالحة للإستهلاك البشري.

وبحسب خلية الإعلام بأمن ولاية أم البواقي، فإن الكمية المحجوزة التي كانت على متن شاحنة قدرت بـ 341 كلغ من الأحشاء والأطراف غير صالحة للإستهلاك البشري، تم إتلافها على الفور بالتنسيق مع مصالح الأمن والجهات المعنية.

وذكر ذات المصدر الأمني ان المعاينة الميدانية كشفت من ان هذه الأحشاء والأطراف، كانت في حالة متقدمة من التعفن، من خلال الرائحة الكريهة و الديدان التي تم العثور عليها.

إضافة الى عدم حيازة صاحبها على الشهادة الصحية للمنتوجات الحيوانية، ليتم حجز الشاحنة وتحويلها رفقة سائقها البالغ من العمر 38 سنة، الى مقر الأمن وفتح تحقيق في القضية .

وفي ذات الصدد، أفاد بيان خلية الإعلام بأمن ولاية ام البواقي ان التحقيقات في القضية، أثبتت أن هذه الكمية مغشوشة وفاسدة كانت موجهة للتسويق مع الحيازة والشروع في وضع للبيع منتوج فاسد وخطير للاستعمال البشري .

بالإضافة الى بيع و شراء وتسويق لحوم خارج المذبح، فضلا عن مخالفة إلزامية النظافةالصحية.