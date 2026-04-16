اناب تعلن شراكتها بصفتها راعي للدورة الـ26 لطواف الجزائر للدراجات

أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار (ANEP) عن شراكتها بصفتها راعي للدورة السادسة والعشرين لطواف الجزائر للدراجات .(TAC2026) المقرر تنظيمه من 17 إلى 26 أفريل 2026. حيث سيجتاز الدراجون 11 مدينة جزائرية. وهي وهران تلمسان سيدي بلعباس، مستغانم تنس الشلف، حمام ريغة، الشريعة، تيزي وزو والجزائر العاصمة.

وينظم هذا الحدث الرياضي الهام المدرج ضمن برنامج الاتحاد الدولي للدراجات. تحت رعاية وزارة الرياضة بمشاركة نخبة من الدراجين من الجزائر ومن القارات الإفريقية والأوروبية والآسيوية.

وبهذه المناسبة، عبرت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار (ANEP) عن فخرها برعاية القميص الأبيض. الذي يمنح لأفضل دراج تحت سن 23 (23)، والذي سيتم تسليمه في نهاية كل مرحلة.

و أكدت المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار (ANEP) التزامها بدعم الرياضة في الجزائر، عبر تعزيز مكانة المنافسات الوطنية والدولية. التي تسهم في ترقية القطاع الرياضي وتشجيع المواهب الجزائرية.

