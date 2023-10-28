انبهرت بإيمان المسلمين في فلسطين.. مغنية أمريكية تشتري مصحف

تدفع الأعمال الوحشية والاحتلال الكثير من نجوم العالم ومشاهيره لمساندة أهالي غزة بعد مشاهدة تضحياتهم الكبيرة. فقد حرصت المغنية الأمريكية كيلاني آشلي، على مساندة الفلسطينيين بالنزول إلى مظاهرات نددت فيها بما يرتكبه الاحتلال. وعبرت عن اعجابها بإيمان أهالي غزة بأرضهم وحقوقهم المشروعة.

وأعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل عن شرائها لمصحف لقراءة القرآن، رغم اعتناقها لديانة أخرى. هي «السانتيرية» وذلك في إشارة لإعجابها بالصمود النابع من إيمان كبير لدى أهالي غزة. وهو ما عبرت عنه عبر انستغرام بقولها إن الصبر الموجود بداخل هؤلاء الضحايا لا يمكن أن يكون نابعا إلا من إيمان حقيقي.

وتعد كيلاني من أبرز نجوم الفن في هوليود، فهي تعمل مغنية وكاتبة أغان مشهورة وراقصة. وقد اعتبر ألبومها واحدا من أفضل 50 ألبوما في عام 2014. واشتهرت بنيل العديد من الجوائز والترشح لجوائز جائزة غرامي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تندد فيها كيلاني بما يحصل من انتهاكات من قبل اسرائيل. حيث أقدمت منذ أسبوع على التنديد بما يفعله جيش الاحتلال. ونشرت رسالة لجميع الفنانين تحت شعار “ضد الفصل العنصري”. قائلة: “نحن كفنانين ومنتجين ثقافيين، عملنا لديه القدرة على تشكيل الرأي العام اليوم، بينما تشن وسائل الإعلام حربًا ضد الحقيقة وتجرد هذا الصراع من سياقه التاريخي، فإننا نتحمل مسؤولية فريدة لاستخدام صوتنا وممارساتنا الفنية لنقول لا أكثر! لقد حان الوقت للاحتجاج على الفصل العنصري وتضخيم القضية العادلة للشعب الفلسطيني ومقاومته ضد 75 عامًا من الاحتلال، أيها الفنانون والعاملون في مجال الثقافة، انضموا إلينا في الوقوف بثبات إلى جانب المظلومين. نقول يسقط الاحتلال، ويرفع التحرير.