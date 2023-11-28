 انتباه لحاملي جواز السفر الإماراتي

أصدرت السلطات الإماراتية عددًا كبيرًا من جوازات السفر لمواطنين إسرائيليين، خلال الربع الأخير من السنة الجارية.

ولا يأتي هذا القرار لتسوية شؤون دولة الإمارات التي استنكرها الشارع العربي. والتي تقع في قفص الاتهام في جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الجيش الصهيوني في غزة.

وقد حصل الآلاف من الإسرائيليين على جواز السفر الإماراتي، حسبما أعلنته وسائل إعلام إماراتية سابقا.

كما حصل آلاف الإسرائيليين على الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تغيير قوانين منح الجنسية في البلاد.

وتتم عمليات تجنيس الأجانب، وخاصة الإسرائيليين، بشكل مكثف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الإمارات قد استهدفت الإسرائيليين بتغيير قوانين منح جنسية الدولة.

ويُنظر إلى الحصول على الجنسية الإماراتية على أنه “فرصة” متاحة للإسرائيليين بموجب اتفاق التطبيع مع أبوظبي.

كما يمثل الحصول على الجنسية الإماراتية فرصة للإسرائيليين ليس فقط للعمل في أبو ظبي. ولكن أيضًا للحصول على الجنسية التي تسمح لهم بزيارة البلدان المحظور عليهم زيارتها.

وأثار قرار السلطات الإماراتية تخفيف شروط الجنسية جدلا واسعا على مواقع التواصل. حيث حذر نشطاء من استغلال إسرائيليين للجنسية الإماراتية لشراء عقارات في منطقة الخليج.

كما حذر مغردون من مخاطر تجنيس الإسرائيليين والأجانب، خاصة بالنسبة للهويات العربية والإسلامية.