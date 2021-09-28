انتبهي أيتها الزوجة

سيدتي

وقد شاءت إرادة الله أن تكون المرأة هي السكن للرجل، إليها تهفو نفسه ويرتاح قلبه، ولا يتحقق الدفء الأسرى إلا بالزوجة الأم، فهي نبع الحنان الذي ينهل منه جميع أفراد الأسرة صغارًا كانوا أم كبارًا،

ومن هنا، وجب تنبيه الأم إلى ضرورة الحفاظ على توازن الأدوار داخل الأسرة، وأن لا تطغى واجبات الأمومة على حقوق الزوج، وكذلك لا يطغى السعي من الرجل لتوفير لقمة العيش لأسرته على دوره كزوج وأب، وأن يعمل كلا الزوجين على بناء حياة مشتركة بينهما، يراعى فيها كل طرف احتياجات الآخر النفسية بجانب الوظائف اليومية والمتطلبات المادية، وعلى المرأة أن تستخدم ذكائها وعطفها في ممارسة فن التفاهم الأسرى في بيتها، حتى ينعم كل أفراد الأسرة بالسعادة وراحة البال.

سيدتي: إن الحفاظ على الحياة الزوجية في إطار من المودة والرحمة والاحترام بين الزوجين، هو الميزان الحقيقي لاستقرار الأسرة وصلاح الأبناء، وإن أي خلل في هذه العلاقة الزوجية سيكون له أثره السيئ على الأبناء نفسيًّا وتربويًّا مهما توفر لهم من سبل الرعاية المادية.