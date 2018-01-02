أقدم أربعيني على وضع حد لحياته، أين وجد الضحية مشنوقا داخل منزله العائلي ببلدية يلل ولاية غليزان.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثة الضحية البالغ من العمر 47 سنة، الذي انتحر داخله مسكنه في حدود الساعة الرابعة مساءً.

كما تم تسجسل محاولة انتحار فتاة عشرينية، من خلال رمي نفسها من أعلى عمود كهربائي ببلدية وادي أرهيو بذات الولاية.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لإنقاذ الضّحية وتم اجلاءها إلى مستشفى أحمد فرانسيس بوادي ارهيو.

من جهتها، فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا معمقا في الحادث.