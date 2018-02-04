انتحار الطفل انيس بولاية الطارف

انتحر الطفل “انيس زويني” بقرية كبودة بلدية بن مهيدي ولاية الطارف.

انيس يبلغ من العمر10 سنوات يدرس سنة رابعة ابتدائي.

اقدم على فعلته بواسطة حبل يستعمل في تعليب الألات الكهرومنزلية داخل مراب المنزل.

وحسب تصريحات والدة الطفل للنهار اون لاين فان السبب يعود الى خلافات عائلية كونها مطلقة أثرت على نفسية الطفل.

كما حملت الام المسؤولية لطليقها في انتحار ابنها، الذي قالت أنه كان يشعر بالاكتئاب وتدني في نتائجه الدراسية.

و قد لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد اسباب الحادثة.

محمد بن كموخ