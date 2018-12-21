انتحار تلميذ شنقا بالطارف

اهتز ت بلدية بوحجار الحدودية بالطارف، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها تلميذ يبلغ من العمر 16 .

تفاصيل الحادثة تعود بعد أن أقدم الطفل هيثم البالغ من العمر 16 سنة على ازهاق روحه بعد عملية انتحار قام بها بمحاذاة منزله جده.

اين ربط رقبته في جذع شجرة زيتون بحبل و شنق نفسه ليعثر عليه جثة هامدة .

و حسب معلومات من محيط عائلته، فان الضحية يعيش مع جده بمشتة لمجاز لحمر بعد طلاق والديه و يدرس في السنة الثالثة متوسط بمؤسسة غراس علي ببلدية بوحجار الحدودية .

و تكون نتيجته الدراسية وراء احباطه حيث حصل على معدل اقل من 10 في الثلاثي الأول.

و يعد من التلاميذ المجتهدين الا ان الظروف العائلية عجلت في اقدامه على الانتحار .

و قد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في أسباب الحادث.