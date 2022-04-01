انتحار جماعي لعائلة مولود فرعون في سويسرا.. حقائق صادمة تكشفها الشرطة

كشفت التحقيقات الأولية للشرطة السويسرية عن حقائق صادمة في قضية الانتحار الجماعي لعائلة الكاتب الجزائري مولود فرعون في سويسرا.

وقد قفز خمسة أفراد من عائلة مولود فرعون من شرفتهم الكائنة بالطابق السابع يوم الخميس 24 مارس في مونترو.

وبحسب شهود عيان ، قفز خمسة أفراد من هذه الأسرة الواحد تلو الآخر ، في الصباح الباكر، بفاصل زمني مدته خمس دقائق. الأم وشقيقتها التوأم البالغة من العمر 41 عامًا والأب البالغ من العمر 40 عامًا. والصبي البالغ من العمر 15 عامًا والذي يتواجد في غيبوبة والفتاة البالغة من العمر 8 سنوات.

وبعد دخول الشرطة إلى منزل الضحايا، عثرت على منقوشات خلف الباب كتب عليها “عيسى هو سببنا”. كما تم اكتشاف خمس غرف مليئة بالأغذية والأدوية. وصفتها الشرطة السويسرية بالمخزون المثير للإعجاب.

وأكد البيان الصحفي أن كل هذه العناصر توحي لدى أفراد هذه الأسرة بالخوف من تدخل السلطة في حياتهم.

وتنتظر الشرطة السويسرية استفاقة الناجي الوحيد البالغ من العمر 15 سنة من غيبوبته وتعافيه للتحقيق معه في أسباب الانتحار.

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