انتحار فتاة برمي نفسها من علو مسكن في معسكر

اهتز الوسط السكاني لقرية بوتفاحة التابعة لبلدية الغمري على خبر مقتل فتاة كانت قد أقدمت على الانتحار بعد رمي نفسها من علو مبنى سكناهم العائلي في حدود الساعة الواحدة من صبيحة اليوم السبت.

ويتعلق الأمر بالمسماة مصباح أمال البالغة من العمر 18 سنة والتي عثر على جثتها ملقاة، وقد تعرضت لإصابات بليغة وجروح غائرة على مستوى الرأس.

فور ذلك سارع ذويها إلى إشعار مصالح فرقة الدرك الوطني لإقليم منطقة الغمري التي فتحت تحقيقا في الحادث قبل تولي نقل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية “دحو دحاوى” بالمحمدية.

بينما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية بإخضاعها تحت إجراء التشريح الطبي من طرف أخصائي الطب الشرعي بنفس المؤسسة.

واستنادا إلى مصادر محلية فإن الفتاة كانت مقبلة على الزواج بعد أن عقدت قرانها قبل أيام.