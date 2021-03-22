انتحار مدير سلسلة مطاعم أمريكية شهيرة بسبب كورونا

انتحر كينت تايلور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مطاعم تكساس رود هاوس الشهيرةّ، بعد تعرضه لأعراض “لا تطاق” مرتبطة بـكورونا.

وقالت عائلة تايلور وسلسلة المطاعم في بيان، إن المدير التنفيذي “انتحر هذا الأسبوع، بعد معركة مع أعراض ما بعد كوفيد.

وجاء في البيان: “كينت قاتل وقاتل بشدة مثل بطل المضمار، لكن المعاناة التي اشتدت بشكل كبير في الأيام الأخيرة”.

وأضافت “في الآونة الأخيرة، التزم بتمويل دراسة سريرية لمساعدة أفراد الجيش الذين يعانون من طنين الأذن الحاد”.

وكتبت: “سنفتقدك يا كينت، بسببك وبسبب حلمك في تكساس رودهاوس، يمكننا أن نقول إننا نحب وظائفنا”.

وقام تايلور، بالتخلي عن مكافأته وراتبه الأساسي لدفع رواتب عمال سلسلته خلال جائحة كورونا.

وبلغ التبرع من الراتب الأساسي لتايلور ما يقارب من 525 ألف دولار، ومكافأته 525 ألف دولار أيضًا.

وقالت عائلته وسلسلة المطاعم: “لقد ترك وراءه شركة أسطورية يقودها فريق قيادي مختار بعناية يغذيه الشغف في التطور حول العالم”.