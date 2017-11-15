انتحار مسؤول متورط في فضيحة الفيفا

أقدم مسؤول أرجنتيني كروي سابق، على الانتحار أمس، بعد اتهامه بتلقي رشاوى،

في افتتاح المحاكمات بنيويورك ضمن ملف الفضائح الذي هز عرش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عام 2015.

وانتحر “خورخي ديلهون”، عن طريق إلقاء نفسه تحت قطار في إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية “بوينس أيرس”، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكشفت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية، أن الرئيس التنفيذي لشركة “تورنيوس كومبيتنسياس”، للتسويق وبث المباريات، قد اعترف أمام القضاء الأمريكي أمس:

بأنه دفع رشى مالية بلغت أربعة ملايين دولار إلى مسؤولين سابقين في حكومة كريستينا كيرشينر، رئيسة الأرجنتين السابقة.