انتحار مغنية كارتون “مولان” كوكو لي عن عمر يناهز 48 عامًا

توفيت مغنية كارتون “مولان” كوكو لي عن عمر يناهز 48 عامًا، حيث كانت تعاني من الاكتئاب لعدة سنوات.

وقالت عائلتها في بيان إن كوكو لي، إن المغنية المولودة في هونغ كونغ، توفيت يوم الأربعاء عن 48 عاما. وبحسب أقاربها ، نُقلت إلى مستشفى في هونغ كونغ يوم الأربعاء بعد محاولتها الانتحار.

كما أوضحت شقيقتيها الأكبر كارول ونانسي لي على إنستغرام عانت كوكو لي من الاكتئاب لعدة سنوات.

وأضافوا: “على الرغم من أنها طلبت المساعدة المهنية وبذلت قصارى جهدها لمحاربة الاكتئاب. إلا أن الشيطان بداخلها تغلب عليها للأسف”.

ولدت كوكو لي في هونغ كونغ عام 1975 ، وانتقلت إلى الولايات المتحدة مع والدتها وأختها. قبل أن تعود إلى هونغ كونغ لمتابعة مهنة موسيقية.

وقعت مع Sony Music Entertainment في عام 1996. وأصدرت ألبومها الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا. والذي أصبح الرقم القياسي الأكثر مبيعًا في ذلك العام في آسيا وفقًا لـ Sky News.

وتم اختيار Coco Lee لإعطاء صوتها لمولان في نسخة الماندرين من فيلم ديزني الذي صدر عام 1998. كما أنها تغني في الموسيقى التصويرية لفيلم انعكاس.

كما قامت الفنانة بأداء أغنية A Love Before Time ، الموسيقى التصويرية لفيلم Tiger and Dragon. للمخرج Ang Lee ، والذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار عام 2000.

في ديسمبر 2022 ، انتقلت Coco Lee إلى Instagram لتشرح لمعجبيها أنها كانت تمر “بعام صعب للغاية”.