انتحار نجل فيدال كاسترو بسبب الاكتئاب

انتحر، صباح اليوم الجمعة، فيدل كاسترو دياز بالارت، نجل زعيم الثورة الكوبية الراحل فيدل كاسترو، بعدما تلقى العلاج من الاكتئاب على مدى أشهر.

وتولى علاجه مجموعة من الأطباء لعدة أشهر بسبب حالة اكتئاب حادة، وكان كاسترو جونيور والمعروف أيضا باسم “فيديليتو” بسبب الشبه الكبير بينه وبين والده، أُدخل المستشفى في بادئ الأمر للعلاج من الاكتئاب ثم واصل العلاج خارجها.

وكان نجل كاسترو عالما في الفيزياء النووية درس في الاتحاد السوفيتي السابق وكان يعمل مستشارا علميا لمجلس الدولة الكوبي ونائب رئيس أكاديمية العلوم الكوبية عند وفاته.