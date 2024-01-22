انتحال هوية الغير وتزوير “الدوفيز”.. رعية نيجيرية في أروقة المحاكم بالعاصمة

فتحت محكمة الجنح في الدار البيضاء اليوم الاثنين قضية نصب واحتيال تورط فيها رعية افريقي من جنسية نيجيرية. لمتابعته بانتحال هوية الغير وصفة كاذبة والشروع في النصب والاحتيال.

وحسب مجريات المحاكمة تم تحريك القضية في اعقاب علاقة صداقة جمعت المتهم الموقوف الحالي مع شخص شخص عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. وخلالها عرض الرعية الافريقي على الضحية ان ينقل له صندوق إلى شخص آخر مقابل مبلغ 50 الف دج. كونه لا يستطيع التنقل خوفا من الأمن بحكم أن صلاحية بطاقة اقامته في الجزائر قد نفذت.

وعليه قام الشاب بالاتصال برجال الشرطة بعدما راودته شكوك بخصوص الصندوق. الذي بصدد نقله الذين اكتشفوا بعد فتحه على مواد تستخدم تزويرالعملة النقدية منها سائل شفاف وورق أخضر اللون. وعليه تم نصب للمتهم كمين أين تم توقيفه وضبط بحوزته صندوق صغير فلاذي يحوي على مادة خام مخصصة لتزوير العملة الصعبة. تتمثل في 30 ورقة لونها أخضر.

المتهم وعند مثوله أمام قاضي الجنح انكر بشكل قاطع ما نسب له من وقائع، وهو ما جاء على لسان المترجمة بالجلسة. في حين أكد الدفاع أن قضية الحال يكتنفها الغموض. ولابد من اعادة فتح تحقيق للوصول الى الحقيقة. في حين طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج. في حق المتهم الموقوف، لتحال القضية للمداولة للنطق بالحكم الاسبوع المقبل.