انتحلوا صفة وكالة لبيع سيارات فيات.. توقيف شبكة إجرامية تحتال على المواطنين بالمدية

تمكنت مصلحة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال الإلكتروني استهدفت عددا من المواطنين.

وتعود وقائع القضية إلى قيام مجهولين بإنشاء صفحات مزيّفة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة وكالة لبيع سيارات “فيات”.

وقام أصحاب هذه الصفحات بإغراء المواطنين بعروض وهمية وتسهيلات مزعومة في اقتناء المركبات. مستغلين هذه العروض لمطالبة الضحايا بإرسال صور لوثائقهم الخاصة، لا سيما المتعلقة بـ “البطاقة الذهبية”. وذلك بهدف استغلالها في عمليات احتيالية والسرقة الإلكترونية.

على إثر ذلك، تم فتح تحقيق معمَّق من طرف محققي المصلحة، مكَّن من توقيف عدد من المشتبه فيهم. في حين يبقى المشتبه به الرئيسي في حالة فرار.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.