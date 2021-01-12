انتخابات الرابطات الوطنية تؤجّل رسميا.. ومدوار باقٍ إلى نهاية البطولة

مثلما كشفت عنه “النهار”

دعا رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، رؤساء الرابطات الوطنية، أول أمس الإثنين، إلى اجتماع عمل يأتي مباشرة بعد صدور قرار موافقة وزارة الشباب والرياضة على وضع الرابطات الوطنية تحت وصاية الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

واجتمع رئيس “الفاف” في مقر الاتحادية، برئيس رابطة القسم المحترف الأول لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، رئيس رابطة الهواة، علي مالك، ورئيس رابطة القسم الثالث، يوسف بن مجبر، بحضور الأمين العام للفدرالية.

وحسب ما كشف عنه الإتحاد الجزائري لكرة القدم، فقد أفضى هذا الاجتماع إلى تجديد الثقة في رؤساء الرابطات الوطنية، وعلى رأسهم عبد الكريم مدوار، لمواصلة مهامهم، ريثما يتم تعديل القانون الأساسي وفقا للنصوص الجديدة قبل تنظيم العملية الانتخابية.

ويأتي هذا القرار من الرجل الأول على مستوى “الفاف”، ليؤكد بأن انتخابات تجديد الهياكل الخاصة بالرابطات “المحترفة، الهواة والقسم الثالث”، والتي كانت مقررة شهري فيفري ومارس المقبلين، لن تجري في آجالها، وسيتم تأجيلها إلى غاية نهاية البطولة، مثلما سبق لـ”النهار” وأن كشفت ذلك في أعدادها الأخيرة.