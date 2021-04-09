انتخابات الفاف.. بلماضي يضع النقاط على الحروف مُجددا !

وضع الناخب الوطني جمال بلماضي النقاط على الحروف مُجددا أمسية اليوم الجمعة بخصوص انتخابات الفاف المُقررة يوم ال15 أفريل.

بلماضي أكد عبر بيان نشره الموقع الرسمي للفاف بأنه لا يريد أن يكون ورقة دعم لأي مترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأضاف “الكوتش جمال” أنه مُلتزم بصلاحياته كمدرب للمنتخب الوطني فقط ولا دخل له لا من بعيد ولا من قريب في انتخابات الفاف.

ولا يُريد أن يرى اسمه مرتبطًا أو مستخدمًا في إطار أي برنامج أو حتى لأغراض شعبوية، معتبراً أنه ملتزم مع البلاد من أجل أهداف رياضية محددة للغاية.

وختم البيان أن هذا الموقف يقلق بلماضي أكثر من غيره ويُشكل خطرا على مستقبل الخضر في المواعيد القادمة.