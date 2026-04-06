انتخابات المجلس الشعبي الوطني..هذه تفاصيل التسجيل في القوائم

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن فتح فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وهذا ابتداء من يوم الأحد 12 أبريل سنة 2026 وتختتم يوم الأحد 26 أبريل من نفس السنة.

ودعت السلطة المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية أو الذين بلغوا 18 سنة كاملة يوم الانتخابات، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا إلى طلب تسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية للبلدية محل إقامتهم.

كما على المواطنات والمواطنين الجزائريين المسجلين في القوائم الانتخابية الذين غيروا مقر إقامتهم أن يطلبوا تسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية للبلدية محل إقامتهم الجديدة. وذلك بالتقرب من مقر اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية وإيداع طلب حسب الحالة، مرفق بوثيقة إثبات الهوية ووثيقة إثبات الإقامة. من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة الرابعة 16:00 مساء.

و يمكن الولوج إلى موقع السلطة المستقلة للتأكد من تسجيلهم أو إرسال طلبات التسجيل أو الشطب عبر الرابط الآتي:

https://services.ina-elections.dz

أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية عليهم أن يطلبوا تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية. وفقا لنفس الإجراءات أمام لجنة مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.

