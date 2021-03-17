انتخابات لجان الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية بداية من 6 أفريل

استقبال الترشيحات بداية من 24 مارس

منع مسؤولي النقابات في المكاتب الولائية من الترشح

حددت وزارة التربية الوطنية، تاريخ 6 أفريل المقبل، لتنظيم الانتخابات الخاصة باللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، فيما أعلنت بأن إيداع الترشح سيكون بداية من 24 مارس.

وحسب المنشور المنظم للعملية الانتخابية، فقد تم تكليف مديري التربية بالإشراف الشخصي على هذه العملية، فيما تقرر منع مسؤولي النقابات ومسؤولي المكاتب الولائية من الترشح.

وحسب المنشور، فإن العملية الانتخابية تدوم لمدة شهر ونصف، على أن تبدأ باللجان الولائية وتنتهي برئيس اللجنة.

وتنقسم العملية الانتخابية إلى ثلاث مراحل، وهذا قصد رفع التجميد عن الملايير المجمدة في الحسابات الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية.

واشترطت الوزارة في المترشحين عدم تعرضهم لعقوبة بسبب سوء تسيير مالي أو مادي، فيما فتحت الباب أمام الطعن لتفادي ترشح ممثلين لا تتوفر فيهم الشروط.

في المقابل، شددت الوصاية على تهيئة الظروف المادية والتنظيمية في مراكز الانتخاب يوما قبل العملية، بما في ذلك الظروف اللائقة لاستقبال وإطعام الوافدين، مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة لتنظيم انتخاب هادئ، نزيه وشفاف.