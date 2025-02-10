انتخابات مجلس الأمة.. إنهاء مهام منسقي 6 مندوبيات ولائية للسلطة المستقلة

أنهى كريم خلفان، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، مهام بعض منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة، مسّت 6 مندوبيات ولائية.

وجاء هذا القرار عملاً بأحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. لا سيما المادة 30 منه، وفي إطار الشفافية وضمان حسن سير السلطة المستقلة وامتداداتها المحلية بمناسبة تنظيم انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025.

وحسب بيان السلطة، عبر صفحتها على فيسبوك، تم تعيين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم:

مسداد بلقاسم، منسق بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية بجاية.

خلف الله وسام، منسقة بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية تبسة.

نويري محمد الأمين، منسّق بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية قالمة.

عيساني امحمد، منسّق بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية تيسمسيلت.

خريبوط محسن، منسق بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية ميلة.

تيكيالين محمد، منسق بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية عين الدفلى.

كما أنهى رئيس السلطة المستقلة بالنيابة، مهام بعض الإطارات المسيرة التقنية للمندوبيات الولائية للسلطة المستقلة وتعيين السيدين الآتية أسماؤهما:

قصري أحمد، إطار مسير تقني بالنيابة بالمندوبية الولائية للسلطة المستقلة بولاية البويرة.

بهلول رشدي، إطار مسير تقني بالنيابة بالمندوبية الولائية للسلطة المستقلة بولاية تبسة.

وتم بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-56 المؤرخ في 22 رجب 1446 الموافق 22 جانفي 2025 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.