انتخابات مجلس الأمة.. الإعلان المؤقت للنتائج غداً

كشفت السلطة المستقلة للانتخابات، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أن الإعلان المؤقت لنتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، سيكون غدا على الساعة الحادية عشرة (11:00 سا) صباحاً، من قبل رئيس السلطة المستقلة بالنيابة.

وجاء في البيان: “باشرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية تجميع النتائج المعلن عنها إثر اختتام عملية الاقتراع، أمس الاحد 9 مارس 2025 على الساعة الخامسة (17:00) مساءً، وكذا استلام آخر محاضر الفرز وتركيز النتائج الأصلية الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025، من آخر ولاية عبر الوطن. وذلك بغرض تثبيتها، وتلاها مباشرة اجتماع مجلس السلطة المستقلة برئاسة البروفيسور كريم خلفان، رئيس السلطة المستقلة بالنيابة، قصد التدقيق فيها وتبنيها بالإجماع تمهيداً للإعلان المؤقت للنتائج من قبل رئيس السلطة المستقلة بالنيابة، غدا

الثلاثاء 11 مارس 2025 الساعة الحادية عشرة (11:00) صباحاً”.

كما قام مجلس السلطة المستقلة بتقييم شامل للعملية الانتخابية ومجرياتها. يضيف المصدر ذاته.