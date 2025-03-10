انتخابات مجلس الأمة.. الشروع في استلام محاضر الفرز

اختتمت اليوم الأحد, على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن, انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

ومباشرة عقب غلق مكاتب التصويت، تم الشروع في فرز الاصوات، إذ نشرت السلطة المستقلة للانتخابات عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، صور مجريات استلام محاضر الفرز والتركيز الأصلية والملاحق الواردة من الولايات الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

وتجري عملية متابعة استلام حاضر الفرز والتركيز الأصلية تحت إشراف رئيس السلطة المستقلة بالنيابة وأعضاء مجلسها.

وتجدر الاشارة إلى أن نسبة المشاركة الى غاية الساعة الخامسة مساء قد بلغت 96,31 بالمائة. حسب ما صرخ به رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان.

وقد بلغ عدد أعضاء الهيئة الناخبة 27241 منتخب (2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية).

وبالنسبة لملفات الترشح المودعة، فقد بلغ 629، منها 410 ملف لمنتخبين تحت رعاية 23 حزبا سياسيا و219 ملفا من قبل منتخبين أحرار، حيث تم قبول 426 ملفا، منها 249 ملفا لمترشحين تحت رعاية 20 حزبا سياسيا و177 ملفا لمترشحين أحرار، ويتعلق الأمر بـ 202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية و224 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية).