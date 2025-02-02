انتخابات مجلس الأمة.. لقاء تنسيقي حول حصيلة عملية إيداع ملفات الترشح

أجرى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالنيابة، كريم خلفان اليوم الأحد، لقاءً تنسيقيا مع والسيدات والسادة المنسقين حول انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

وجرى اللقاء بحضور أعضاء من مجلس السلطة و المدير العام للعمليات الانتخابية .

وحسب بيان السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، فإن اللقاء تناول حصيلة عملية إيداع وتتبع ملفات الترشح لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس 2025.

كما تم خلال اللقاء أيضا الإستماع و الرد على إنشغالات السيدات و السادة المنسقين . يضيف البيان.