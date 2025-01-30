انتخابات مجلس الأمة.. هذه الحصيلة الأولية لعملية سحب وإيداع التصريح بالترشح

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها مساء اليوم الخميس، عن الحصيلة الأولية لعملية سحب وايداع التصريح بالترشح بمناسبة انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس 2025. وذلك إلى غاية يوم الخميس 30 جانفي 2025، الساعة الرابعة (16:00) مساء.

وبحسب البيان، فإن عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة بلغت 143 استمارة، فيما بلغ عدد ملفات التصريح بالترشح المودعة 41 ملف.

فإن الحصيلة الأولية لعملية سحب وإيداع التصريح بالترشح إلى غاية يوم الخميس 30 جانفي 2025، الساعة الرابعة (16:00) مساء

أما ملفات التصريح بالترشح المقبولة، فقد بلغ عددها 21 ملف، بينها 7 ملفات لمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، و14 ملف لمترشحين أحرار.

وفي المقابل، فقد تم رفض 7 ملفات تصريح بالترشيح بسبب عدم ارفاق شهادة تزكية موقعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب. فيما بلغ عدد الملفات قيد الدراسة 13 ملف.

وتجدرة الاشارة، إلى أن الحصيلة الأولية لعملية سحب وإيداع التصريح بالترشح إلى غاية يوم الخميس 30 جانفي 2025، الساعة الرابعة (16:00) مساء.