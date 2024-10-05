انتخابات محلية وتشريعية مسبقة.. رئيس الجمهورية يكشف

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاءه مع ممثلي الصحافة الوطنية ان القانون يمنع أن تمارس الجمعيات السياسة.. لكننا نشاهد كثيرا من الأحزاب أسست جمعيات.

وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الأوّل منذ إنتخابه لعهدة رئاسية جديدة قال رئيس الجمهورية أن الواقع الحالي يؤكد أن كثيرا من الجمعيات ترفع مطالب عبارة عن ملاحق لمطالب أحزاب.

وأكد رئيس الجمهورية يسعى لإشراك أكبر وأحسن الكفاءات الوطنية في الحكومة المقبلة. كما انه لايمانع من أن تتولى كفاءات حزبية حقائب في الحكومة المنتظرة.

وبالمناسبة شكر الرئيس تبون الأحزاب التي ساندته في الرئاسيات وقال: “أنا شاكر للأحزاب التي ساندتني لكن الجميع يعلم أنني ترشحت حرا باسم الشبيبة والمجتمع المدني”.

وكشف رئيس الجمهورية أن الحكومة الجديدة ستكون قبل نهاية السنة بمجرد المصادقة على قانون المالية حتى نضمن انطلاقة جديدة.

وحول إجراء إنتخابات محلية تشريعية قال الرئيس أنه لا يمكن الجزم بإجراء انتخابات محلية وتشريعية مسبقة لكن قد نلجأ إلى ذلك إن اقتضت الظروف.

كما أعلن أن تعديل قانوني الولاية والبلدية لهما الأولوية والأسبقية قبل إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية.

وبخصوص تعديل قانون الانتخابات قال رئيس الجمهورية إن كان هناك طلب ملح ومنطقي لتعديل قانون الانتخابات والدستور سنقوم بذلك لتعديل بند أومادة قد نراها مجحفة لأن الهدف هو خدمة الشعب في دولة اجتماعية ديمقراطية.